29 марта ожидаются следующие события – Челябинск

29.03.2019, пятница

12:30 Челябинск – Совещание «Проектное финансирование жилищного строительства» с участием руководителей АО «Банк ДОМ.РФ» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал заседаний)

13:00 Челябинск – Открытие выставки «Ярмарка недвижимости. Ярмарка кредитов» (ТРК «Гагарин Парк», ул. Труда, 183)

14:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения главой Челябинска свидетельств на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья молодым семьям в рамках программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

15:00 Челябинск – Закрытие чемпионата и первенства УрФО и открытого регионального турнира в рамках XXII турнира на «Кубок Губернатора Челябинской области» по кикбоксингу (Легкоатлетический комплекс им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)

Челябинск. Другие новости 28.03.19

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