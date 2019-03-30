30 марта – 1 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

30.03.2019, суббота
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14:00 Челябинск – Старт юбилейного международного конкурса детских и молодежных СМИ «ЮнГа+» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)
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16:00 Челябинск – Журналистский квест в рамках конкурса детских и молодежных СМИ «ЮнГа+» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)
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20:30 -21:30 Челябинск – Ежегодная международная акция «Час Земли». В назначенное время люди в разных странах мира на один час отключат свет и другие электроприборы
31.03.2019, воскресенье
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11:00 Челябинск – Открытие X Открытого регионального фестиваля-конкурса мужских хоров и ансамблей имени В.П.Поляничко (Челябинский государственный институт культуры, концертный зал им. М.Д. Смирнова, ул. Орджоникидзе, 36-«а»)
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17:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России -2019» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
01.04.2019, понедельник
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11:00 Челябинск – Начало конкурса игровых и документальных короткометражных фильмов в рамках фестиваля «ЧелоВечное кино» (Челябинский государственный институт культуры, концертный зал им. М.Д. Смирнова, ул. Орджоникидзе, 36-«а», вход свободный)
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19:00 Челябинск – Торжественное открытие фестиваля, фильм открытия – альманах «Иваны, помнящие родство» (Челябинский государственный институт культуры, концертный зал им. М.Д. Смирнова, ул. Орджоникидзе, 36-«а», вход свободный)
Челябинск. Другие новости 29.03.19
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