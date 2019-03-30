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Суббота, 30 марта 2019, 05:04 мск

Новости Челябинск

Анонсы событий,

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30 марта – 1 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

30.03.2019, суббота

  • 14:00 Челябинск – Старт юбилейного международного конкурса детских и молодежных СМИ «ЮнГа+» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)

  • 16:00 Челябинск – Журналистский квест в рамках конкурса детских и молодежных СМИ «ЮнГа+» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)

  • 20:30 -21:30 Челябинск – Ежегодная международная акция «Час Земли». В назначенное время люди в разных странах мира на один час отключат свет и другие электроприборы

31.03.2019, воскресенье

  • 11:00 Челябинск – Открытие X Открытого регионального фестиваля-конкурса мужских хоров и ансамблей имени В.П.Поляничко (Челябинский государственный институт культуры, концертный зал им. М.Д. Смирнова, ул. Орджоникидзе, 36-«а»)

  • 17:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России -2019» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

01.04.2019, понедельник

  • 11:00 Челябинск – Начало конкурса игровых и документальных короткометражных фильмов в рамках фестиваля «ЧелоВечное кино» (Челябинский государственный институт культуры, концертный зал им. М.Д. Смирнова, ул. Орджоникидзе, 36-«а», вход свободный)

  • 19:00 Челябинск – Торжественное открытие фестиваля, фильм открытия – альманах «Иваны, помнящие родство» (Челябинский государственный институт культуры, концертный зал им. М.Д. Смирнова, ул. Орджоникидзе, 36-«а», вход свободный)

Челябинск. Другие новости 29.03.19

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