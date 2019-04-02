2 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

02.04.2019, вторник

10:00 Челябинск – Эксперты ОНФ проверят дороги, которые попали в ТОП аварийных участков согласно «Карте убитых дорог» (сбор в исполкоме ОНФ, ул. Цвиллинга, 20)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная весенней уборке города (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Игры победителей для детей, победивших рак» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Церемония напутствия участников поисковой экспедиции «Вахта памяти в Северном Крыму» и побратимской делегации Челябинской области (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, конференц-зал)

Челябинск. Другие новости 01.04.19

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