3 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

03.04.2019, среда

10:00 Челябинск – Выезд депутатского корпуса во главе с председателем комиссии по социальной политике гордумы Александром Галкиным (МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1», пр. Победы, 176)

11:00 Челябинск – Демонтаж рекламных вывесок (пр. Ленина, 26г, за Бовидом)

11:00 Челябинск – Презентация предназначенного для детских садов интерактивного комплекса, который реагирует на движения, голос, умеет распознавать фигуры, развивая в детях пространственное мышление, в будущем он может заменить букварь (ул. Кирова, 132)

14:00 Челябинск – Единый день консультаций граждан, представителей органов власти и бизнеса (Челябинское УФАС России, пр. Ленина, 59, каб. 325)

Челябинск. Другие новости 02.04.19

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