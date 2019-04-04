4 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

04.04.2019, четверг
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09:30 Челябинск – Сбор СМИ для освещения истории пациентки, которая случайно пришла на акцию по скринингу «Живи без страха», и у нее обнаружили онкозаболевание (ЧОКЦО и ЯМ, ул. Блюхера, 42-«б», фойе онкополиклиники)
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10:00 Челябинск – Региональный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» (Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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10:00 Челябинск – Снос автопарковки, установленной в неположенном месте (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)
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11:00 Челябинск – Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер проведет первую пресс-конференцию (администрация губернатора, ул. Цвиллинга, 27)
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11:00 Челябинск – Совещание с председателями представительных органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 5 этаж, зал заседаний)
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13:30 Челябинск – Пресс-конференция «Безопасность персональных данных в сети Интернет» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)
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18:30 Челябинск – Пресс-показ премьерного спектакля «Не уходи» по пьесе Семена Злотникова (Камерный театр, ул. Цвиллинга,15)
Челябинск. Другие новости 03.04.19
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