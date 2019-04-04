4 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

09:30 Челябинск – Сбор СМИ для освещения истории пациентки, которая случайно пришла на акцию по скринингу «Живи без страха», и у нее обнаружили онкозаболевание (ЧОКЦО и ЯМ, ул. Блюхера, 42-«б», фойе онкополиклиники)