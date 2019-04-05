5 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

05.04.2019, пятница

11:00 Челябинск – Расширенная итоговая коллегия министерства социальных отношений Челябинской области за 2018 год (Законодательное собрание Челябинской области, Кирова, 114, 3 этаж)

12:00 Челябинск – Церемония закрытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» с участием главы города Владимира Елистратова (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)

18:30 Челябинск – Юбилейный концерт Челябинского камерного хора имени Валерия Михальченко, приуроченный к 45-летию коллектива (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»; пресс-подход в 18:00 за кулисами)

Челябинск. Другие новости 04.04.19

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