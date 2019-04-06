6-8 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

06.04.2019, суббота

13:00 Челябинск – Праздник «День веселых шапок!» (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)

18:00 Челябинск – Творческий вечер актера, режиссера, поэта, сценариста, автора текстов ситкома «Моя прекрасная няня» Сергея Плотова (выставочный зал Союза художников, ул. Цвиллинга, 34)

07.04.2019, воскресенье

11:00 Челябинск – XXV Открытый региональный конкурс исполнителей народной песни «Надежда», посвященный 85-летию Челябинской области (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36-«а», концертный зал им. М.Д. Смирнова)

14:00 Челябинск – РR акция «День здоровья» (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)

14:00 Челябинск – В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» «Молодежка ОНФ» проведет акцию по сбору макулатуры (отъезд от исполкома ОНФ, ул. Цвиллинга, 20)

18:00 Челябинск – Творческая встреча с актером московского «Гоголь-центра» Александром Кузнецовым (выставочный зал Союза художников, ул. Цвиллинга, 34)

08.04.2019, понедельник

18:00 Челябинск – Гала-концерт и награждение участников II областного фестиваля капустников «Чугунок» (театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)

19:00 Челябинск – Концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева (театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)

Челябинск. Другие новости 05.04.19

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