11 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

11.04.2019, четверг

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная летнему туристическому сезону-2019 на Южном Урале (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67)

11:00 Челябинск – Встреча СМИ для освещения истории шестимесячного мальчика с врожденным заболеванием, который проходит лечение в Челябинской областной детской клинической больнице (место сбора: ЧОДКБ, ул. Блюхера, 42а, хирургический корпус, стол справок)

12:00 Челябинск – Финал VII Чемпионата профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России» (ДПШ им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59, спортивный корпус)

12:00 Челябинск – Демонтаж незаконно установленных торговых объектов (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)

14:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов работы 20-го учебного года в Народном университете Общества «Знание» (ул. Васенко, 63)

14:30 Челябинск – Церемония награждения XIV Уральской выставки научно-технического творчества молодежи «Евразийские ворота России – Шаг в будущее» (ЮУрГУ, 2 корпус, Ленина, 85)

16:00 Челябинск – Городское благотворительное мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (МБОУ «СОШ №75», ул. Пограничная, 1)

Челябинск. Другие новости 10.04.19

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