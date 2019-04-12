12 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

12.04.2019, пятница

10:00 Челябинск – Пресс-подход, посвященный предстоящим тепловым испытаниям в городе Челябинске (офис АО «УСТЭК-Челябинск», ул. Энгельса, 3)

11:00 Челябинск – Оформление компенсационной выплаты за подключение к цифровому телевидению (управление социальной защиты населения Советского района, ул. Цвиллинга, 63)

12:00 Челябинск – Онлайн-конференция «День космонавтики в Президентской библиотеке» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Открытый краеведческий урок «Гагаринский урок: путь в космос» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал №8)

15:00 Челябинск – Десятый городской бал кадет (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, Изумрудный зал)

18:00 Челябинск – Научно-популярное ток-шоу «Научные страшилки» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

Челябинск. Другие новости 11.04.19

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