16 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

16.04.2019, вторник

10:00 Челябинск – Открытие филателистической выставки «Огнеборцы», приуроченной к 370-летию пожарной охраны России (Музей почтовой связи, пр. Ленина, 64)

10:00 Челябинск – Официальное открытие регионального этапа Open Innovations Startup Tour (отель «Radisson Blu Челябинск», ул. Труда, 179)

12:00 Челябинск – Презентации решений стартапов для ЖКХ и Умного города в рамках стартовавшего регионального этапа Open Innovations Startup (отель «Radisson Blu Челябинск», ул. Труда, 179)

13:00 Челябинск – Пресс- конференция, посвящённая III Георгиевскому спортивно-патриотическому фестивалю (пресс-центр ГТРК «Южный Урал», Орджоникидзе, 54Б)

13:30 Челябинск – Менторская сессия в рамках стартовавшего регионального этапа Open Innovations Startup (отель «Radisson Blu Челябинск», ул. Труда, 179)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Умные цифровые решения для промышленности и производства» в рамках стартовавшего регионального этапа Open Innovations Startup (отель «Radisson Blu Челябинск», ул. Труда, 179)

Челябинск. Другие новости 15.04.19

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