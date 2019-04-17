17 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

17.04.2019, среда

09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

09:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения темы «Уникальное оборудование на вооружении нейрохирургов»: интраоперационный нейрофизиологический мониторинг дает возможность непрерывно наблюдать за функциональным состоянием нервной системы пациента для минимизации ее повреждения (ОКБ №3, пр. Победы, 287, холл главного корпуса)

10:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Конкурс технологических стартапов в рамках второго дня регионального этапа всероссийского Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» (отель «Radisson Blu Челябинск», ул. Труда, 179)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ул. Кирова, 114, каб. 504)

12:00 Челябинск – Торжественное открытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2019» (Аллея Славы у мемориала «Вечный огонь»)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Кирова, 114, каб. 502)

13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

14:00 Челябинск – Церемония награждения победителей и участников конкурса Open Innovations Startup Tour (отель «Radisson Blu Челябинск», ул. Труда, 179)

19:00 Челябинск – Репетиция Парада, посвященного 9 мая, без техники (площадь Революции)

Челябинск. Другие новости 16.04.19

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