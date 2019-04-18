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Четверг, 18 апреля 2019, 05:25 мск

Новости Челябинск

Анонсы событий,

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18 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

18.04.2019, четверг

  • 09:00 Челябинск – Начало второго дня соревнований по стандартам Ворлдскиллс Россия в компетенции «Правоохранительная деятельность (полицейский)» (Челябинский юридический колледж, пр. Победы, 290)

  • 10:00 Челябинск – Открытие межрегионального VII Уральского медицинского форума «Современные тенденции развития медицинской косметологии и дерматовенерологии» (бизнес-отель «Парк-Сити», ул. Лесопарковая, 6)

  • 10:30 Челябинск – Демонтаж незаконно установленных торговых объектов (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению масштабного фестиваля технического творчества RUKAMI (детский технопарк «Кванториум», ул. Орджоникидзе, 50)

  • 11:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению пасхальных уральских коврижек (Челябинский областной центр народного творчества, ул. 1 Пятилетки, 17)

  • 15:00 Челябинск – Творческая встреча с поэтом и драматургом Константином Скворцовым, приуроченная к его 80-летию, а также передача портрета юбиляра в фонд галереи (Картинная галерея ЧГМИИ, ул. Труда, 92-«а»)

  • 17:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная открытию VIII Международного фестиваля Дениса Мацуева на Южном Урале (пресс-зал Концертного зала им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а, 2й этаж)

Челябинск. Другие новости 17.04.19

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