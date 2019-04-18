18 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

18.04.2019, четверг

09:00 Челябинск – Начало второго дня соревнований по стандартам Ворлдскиллс Россия в компетенции «Правоохранительная деятельность (полицейский)» (Челябинский юридический колледж, пр. Победы, 290)

10:00 Челябинск – Открытие межрегионального VII Уральского медицинского форума «Современные тенденции развития медицинской косметологии и дерматовенерологии» (бизнес-отель «Парк-Сити», ул. Лесопарковая, 6)

10:30 Челябинск – Демонтаж незаконно установленных торговых объектов (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению масштабного фестиваля технического творчества RUKAMI (детский технопарк «Кванториум», ул. Орджоникидзе, 50)

11:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению пасхальных уральских коврижек (Челябинский областной центр народного творчества, ул. 1 Пятилетки, 17)

15:00 Челябинск – Творческая встреча с поэтом и драматургом Константином Скворцовым, приуроченная к его 80-летию, а также передача портрета юбиляра в фонд галереи (Картинная галерея ЧГМИИ, ул. Труда, 92-«а»)

17:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная открытию VIII Международного фестиваля Дениса Мацуева на Южном Урале (пресс-зал Концертного зала им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а, 2й этаж)

Челябинск. Другие новости 17.04.19

Геннадий Зюганов: «Пропагандистская машина» не в состоянии скрыть глубокий системный кризис в России. / В Челябинске продолжатся испытания тепловых сетей. / Ростехнадзор заявил о нарушениях при строительстве Томинского ГОКа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»