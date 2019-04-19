19 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

19.04.2019, пятница
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09:00 Челябинск – В рамках Национального Дня донора будет работать мобильный пункт заготовки крови ЧОСПК (Кировка, около Челябинского театра оперы и балета имени М.И.Глинки, до 11:00)
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10:00 Челябинск – Финал областного конкурса молодых ораторов «Златоуст» (общество «Знание», ул. Васенко 63, 3 этаж, актовый зал)
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10:00 Челябинск – IX турнир по мини-футболу среди национальных молодежных команд (стадион спортивного комплекса «Лидер»)
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10:30 Челябинск – Открытый урок педагога по вокалу из Италии Паоло де Наполи для солистов Челябинского театра оперы и балета (Челябинский театр оперы и балета)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция с сотрудниками УФНС России по Челябинской области, которые расскажут про новые налоговые льготы, в том числе для многодетных семей (ул. Российская, 67, 9 этаж)
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14:00 Челябинск – Открытая репетиция премьерного спектакля по пьесе современного автора С. Баженовой «В душе хороший человек» (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
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14:00 Челябинск – Открытие выставки и творческая встреча с поэтом и драматургом Константином Скворцовым (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Восточная башня)
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16:00 Челябинск – «Библионочь» в Центральной городской детской библиотеке имени А.М.Горького (ул. Коммуны, 69)
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18:00 Челябинск – «Библионочь» в Челябинской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 60)
Челябинск. Другие новости 18.04.19
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