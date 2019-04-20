20-22 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

20.04.2019, суббота

07:00 Челябинск – В Челябинск прибывает «Добропоезд-2019» (железнодорожный вокзал Челябинска)

08:00 Челябинск – Донорская акция «У крови нет должности!» (ул. Воровского, 68, ост. Медгородок, ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови»)

09:00 Челябинск – Заключительный день международного юношеского хоккейного турнира «Кубок SKODA» в Челябинске (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

10:00 Челябинск – Форум безграничных возможностей «Моя история успеха» с участием Ирины Слуцкой в рамках проекта «Добропоезд-2019» (Южно-Уральский государственный медицинский университет, ул. Воровского, 64Б)

10:00 Челябинск – Пленарная дискуссия форума «Урбан Мастерская» («Точка кипения», Молодогвардейцев, 31, к1)

15:00 Челябинск – Круглый стол «Формирование условий для физической, психологической, социокультурной адаптации людей со специальными потребностями» (министерство социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30)

22.04.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 19.04.19

Председателя Центрального райсуда Челябинска лишили полномочий. / В центре Челябинска водители устроили драку с погоней. / На Южном Урале режим «черного неба» объявили на все выходные. Читать дальше

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