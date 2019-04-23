23 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

23.04.2019, вторник

10:00 Челябинск – Круглый стол на площадке Общественной палаты Челябинской области «О мерах по повышению денежных доходов населения Челябинской области» (Законодательное Собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж конференц-зал)

10:00 Челябинск – Правительство Челябинской области проводит марафон национальных проектов, цель которого – обобщить информацию об итогах реализации региональных проектов (ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал заседаний правительства Челябинской области)

11:00 Челябинск – Пятьдесят первое заседание Челябинской городской думы (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

11:30 Челябинск – Сдача танцевального номера государственного ансамбля танца «Урал», приуроченного к проведению саммитов ШОС и БРИКС (ул. Труда, 88, репетиционный класс Государственного ансамбля танца «Урал»)

18:30 Челябинск – Церемония встречи Всероссийского театрального марафона и передача символа марафона Челябинской области (Академический театр драмы, пл. Революции, 6)

19:00 Челябинск – «Квиз, плиз!», посвященный саммитам ШОС и БРИКС (ресторан «Правда»)

Челябинск. Другие новости 22.04.19

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