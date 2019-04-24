24 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

24.04.2019, среда

10:00 Челябинск – Открытие V регионального форума практической психологии в сфере образования и конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог-2019» (областной центр диагностики и консультирования, ул. Худякова, 20)

10:00 Челябинск – Региональная конференция «Национальные проекты и инструменты поддержки промышленности-2019» (Radisson Blu Hotel, улица Труда, 179)

10:00 Челябинск – Парад открытия первенства СК «Юный динамовец» по дзюдо. На соревнования приедут юные дзюдоисты со всей Челябинской области (спортзал ЧРО общества «Динамо», ул. Коммуны, 98)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Порядок установления социальной доплаты к пенсии с применением нового механизма расчета. О доставке пенсий в связи с праздничными днями в мае» (ул. Свободы, 95, каб. 404)

11:00 Челябинск – Встреча представителей СМИ с Ваней Фокиным, спасенным из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, и его мамой (хирургическое отделение ЧОДКБ, ул. Блюхера, 42-А, 6 кор.)

11:00 Челябинск – Обучающий семинар по организационным вопросам подготовки и проведения выборов губернатора Челябинской области (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

13:00 Челябинск – «Пожарные старты вместе с папами» с участием сотрудников МЧС и чемпиона России по бадминтону Владимира Иванова (ул. Героев Танкограда, 104)

13:00 Челябинск – Открытие Уральского строительного форума и межрегиональной выставки «CHELBUILD-2019. Загородный дом» (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

16:00 Челябинск – Репетиция театрализованного эпилога, посвященного празднованию 9 Мая (площадь Революции)

17:30 Челябинск – Информационная встреча по вопросам вакцинации в рамках Европейской недели иммунизации (ул. Молодогвардейцев, 31, корпус 1)

Челябинск. Другие новости 23.04.19

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