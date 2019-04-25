25 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

25.04.2019, четверг

10:00 Челябинск – Уральский форум по маркетингу в социальных сетях SMM Ural 2019 (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

11:00 Челябинск – «Команда 2020» откроет 6 центров подготовки волонтеров (Лекторий КЦ, ул. Клары Цеткин, 11)

11:00 Челябинск – Региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров (Общество «Знание», ул. Васенко, 63, актовый зал)

11:00 Челябинск – Конференция «Цифровая трансформация городской инфраструктуры» на площадке форума «CHELBUILD-2019» (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

14:00 Челябинск – «Волонтеры Победы» вручат южноуральцам Георгиевские ленточки (Кировка, площадка у памятника танкистам-добровольцам)

17:00 Челябинск – Торжественное награждение лауреатов Х Премии «Андрюша-2019» (Челябинский театр оперы и балета им. Глинки, пл. Ярославского, 1)

19:00 Челябинск – Гала-концерт Х Премии «Андрюша-2019» (Челябинский театр оперы и балета им. Глинки, пл. Ярославского, 1)

19:00 Челябинск – Репетиция Парада, посвященного 9 мая, без техники (площадь Революции)

Челябинск. Другие новости 24.04.19

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