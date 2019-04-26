26 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

26.04.2019, пятница
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10:00 Челябинск – 10 часов хирурги Челябинской областной клинической больницы расскажут о новом виде операции на селезеночной артерии (ул. Воровского, 70, кор. 3, холл)
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10:00 Челябинск – Городской конкурс профессионального мастерства фельдшерских бригад скорой медицинской помощи (ДК «Данко», ул. Электростальская, 33)
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11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)
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13:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия спортивной выставки «ChelFIT» (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)
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14:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения победителей областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» (большой зал Законодательного собрания, ул. Кирова, 114)
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16:00 Челябинск – Совещание рабочей группы по решению проблем дольщиков при правительстве Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)
Челябинск. Другие новости 25.04.19
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