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Пятница, 26 апреля 2019, 05:41 мск

Новости Челябинск

Анонсы событий,

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26 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

26.04.2019, пятница

  • 10:00 Челябинск – 10 часов хирурги Челябинской областной клинической больницы расскажут о новом виде операции на селезеночной артерии (ул. Воровского, 70, кор. 3, холл)

  • 10:00 Челябинск – Городской конкурс профессионального мастерства фельдшерских бригад скорой медицинской помощи (ДК «Данко», ул. Электростальская, 33)

  • 11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

  • 13:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия спортивной выставки «ChelFIT» (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

  • 14:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения победителей областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» (большой зал Законодательного собрания, ул. Кирова, 114)

  • 16:00 Челябинск – Совещание рабочей группы по решению проблем дольщиков при правительстве Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

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