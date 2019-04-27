27-28 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

27.04.2019, суббота

10:00 Челябинск – Городской смотр-конкурс «Весна. Победа» (пос. Федоровка, Дворец культуры «Бригантина», ул. Капитанская, 10А)

10:00 Челябинск – Традиционная легкоатлетическая эстафета Советского района на приз Героя Советского Союза Ибрагима Газизуллина, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (стадион «Локомотив», ул. Монакова, 1А)

10:00 Челябинск – Форум «В бизнес на шпильках», на котором подведут итоги конкурса среди бизнесвумен региона и назовут лучшие женские предпринимательские проекты (отель Redisson Blue, ул. Труда 179)

12:00 Челябинск – Открытый чемпионат Челябинской области по пожарно-спасательному многоборью (кроссфиту), посвященный 370-летию пожарной охраны России (площадь Революции)

15:00 Челябинск – Финал первого чемпиона «Лиги танца» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)

17:00 Челябинск – Церемония закрытия Тотального диктанта-2019 в Челябинске (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75 актовый зал)

28.04.2019, воскресенье

11:00 Челябинск – Региональный конкурс «Рабочая песня» (Федерация профсоюзов Челябинской области, ул. Свободы, 155, актовый зал)

14:00 Челябинск – Финал интеллектуальной «Битвы волонтеров» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

14:00 Челябинск – Отборочный тур чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, 1-й этаж, абонемент)

Челябинск. Другие новости 26.04.19

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