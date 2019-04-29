29 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

29.04.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

10:00 Челябинск – VI Международный конкурс искусств «Мелодии Малахитовой шкатулки» (Центральная детская школа искусств, ул. Борьбы, 28)

10:00 Челябинск – Областной семинар-совещание «Охрана труда и будущее сферы труда», посвященный Всемирному дню охраны труда и выставка средств индивидуальной защиты (отель «Radisson Blu», ул. Труда, 179, зал «Galaxy III», 1 этаж)

11:00 Челябинск – Открытие выставки декоративно-прикладного творчества в рамках XXVI городского фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки надежды» (Дворец пионеров и школьников им. Крупской, Свердловский пр., 59, театральный корпус)

12:00 Челябинск – Гала-концерт XXVI городского фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки надежды» (Дворец пионеров и школьников им. Крупской, Свердловский пр., 59, театральный корпус)

12:45 Челябинск – Официальное открытие Региональной Конференции ОНФ в Челябинской области (Гранд Отель ВИДГОФ, пр. Ленина 26а, 3-4 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «В Челябинске пройдет Открытый кубок России по спортивному миксфайту» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

15:00 Челябинск – Пленарное заседание в рамках региональной Конференции ОНФ в Челябинской области (Гранд Отель ВИДГОФ, пр. Ленина 26а, 3-4 этаж)

Челябинск. Другие новости 27.04.19

27-28 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / Суд обязал снести недострой, против которого челябинцы боролись годами. / Челябинцев развезут по домам после пасхального богослужения. Читать дальше

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