30 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

30.04.2019, вторник

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная празднованию в Челябинской области 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как пройдет Первомай в Челябинске?» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:30 Челябинск – Открытая репетиция для СМИ премьерной оперы «Богема» (Челябинский театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1)

14:00 Челябинск – Торжественное собрание, посвященное 370-летию пожарной охраны России (театр драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6)

Челябинск. Другие новости 29.04.19

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