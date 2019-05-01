1-5 мая ожидаются следующие события – Челябинск

01.05.2019, среда

10:00 Челябинск – Концерт, посвященный Первомаю (Театральная площадь)

10:00 Челябинск – Митинг ЧОСОП «Федерация профсоюзов Челябинской области» (Театральная площадь)

10:30 Челябинск – Праздничное шествие по маршруту: ул. Тимирязева, Елькина, Воровского, проспект Ленина, площадь Революции. Одновременно к площади Революции будут двигаться по Кировке колонна «Единой России» и по проспекту Ленина (от Свердловского проспекта) – «Молодой гвардии ЕР»

11:20 Челябинск – Шествие РОПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области (Тимирязева-Елькина-Воровского-площадь Революции)

11:50 Челябинск – Демонстрация РО ПП «Справедливая Россия» в Челябинской области (площадь Ярославского-Кировка-площадь Революции)

12:50 Челябинск – Шествие ЧРО «ЛДПР» (площадь Революции, 8 -Тимирязева-Елькина-Воровского-площадь Революции)

04.05.2019, суббота

11:00 Челябинск – III Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

12:00 Челябинск – Фестиваль уличного искусства «АРТ-победа» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)

05.05.2019, воскресенье

10:00 Челябинск – Традиционная городская легкоатлетическая эстафета, шоссейная велогонка и гонка на лыжероллерах на призы администрации Челябинска (пл. Революции): с 9:30 до 13:30 будет закрыто движение автомобилей и общественного транспорта по проспекту Ленина на участке от улицы Цвиллинга до памятника Курчатову)

18:00 Челябинск – Премьера обновленной версии оперы «Богема» (Челябинский театр оперы и балета имени М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)

Челябинск. Другие новости 30.04.19

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