7 мая ожидаются следующие события – Челябинск

07.05.2019, вторник

10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как спасти Челябинскую область от лесных пожаров?» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

11:30 Челябинск – Пресс-конференция «В Челябинске пройдет фестиваль единоборств «За Победу!» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения уникальной операции: хирурги ОКБ№3 выполнили тромбоэкстракцию в сочетании со стентированием сонной артерии (ОКБ № 3, пр. Победы, 287, холл главного корпуса)

13:00 Челябинск – Открытый краеведческий урок «Победители. Солдаты-южноуральцы Великой войны». Спикер – Владимир Павленко, историк, краевед, кандидат исторических наук, член-корреспондент Академии военно-исторических наук (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Презентация документального фильма «Искать, нельзя забыть». Картина рассказывает о работе Челябинской региональной общественной организации «Поисковый отряд «Ориентир» (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)

18:00 Челябинск – Генеральная репетиция торжественного возложения венков и цветов к Вечному огню, посвященного Дню Победы Челябинск (мемориал «Вечный огонь», Аллея Славы)

19:00 Челябинск – Генеральная репетиция Парада, посвященного 9 мая (площадь Революции)

Челябинск. Другие новости 06.05.19

В центре Челябинска закроют движение транспорта. / Южноуральцу предъявили обвинение в убийстве пяти человек. / Полиция начала проверку истории с участием глав южноуральских муниципалитетов и вице-губернатора. Читать дальше

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