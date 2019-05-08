8 мая ожидаются следующие события – Челябинск

08.05.2019, среда
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11:00 Челябинск – Традиционный митинг с участием ветеранов спорта и воспитанников спортшкол, приуроченный к празднованию 74-летия Великой Победы (ЛД «Уральская молния», ул. Труда, 187-«а»)
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11:00 Челябинск – Квест «По следам Победы» (Литературный сквер у Публичной библиотеки, пр. Ленина, 60)
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12:00 Челябинск – Акция «Эстафета памяти» к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне (площадка у Публичной библиотеки, пр. Ленина, 60)
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15:30 Челябинск – Торжественный прием губернатора Челябинской области, посвященный Дню Победы (отель «Редиссон», ул. Труда, 179, конференц-зал)
Челябинск. Другие новости 07.05.19
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