13 мая ожидаются следующие события – Челябинск

13.05.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием мэра Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению «Дней венгерской культуры» в Челябинске с 20 по 26 мая (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Экспресс-тестирование на ВИЧ и флюорография (ул. Трашутина, 2)

14:00 Челябинск – Лекция доктора исторических наук Надежды Палецких «Роль Челябинской области в годы Великой Отечественной войны» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)

15:00 Челябинск – Высадка «Аллеи Славы» силами воспитанников детского клуба по дзюдо «Лион» с участием главы города Владимира Елистратова (сквер у пруда Девичьи слезы, Ленинский район)

Челябинск. Другие новости 10.05.19

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