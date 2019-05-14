14 мая ожидаются следующие события – Челябинск

14.05.2019, вторник

09:00 Челябинск – Все желающие смогут бесплатно, быстро, анонимно пройти тестирование на ВИЧ в медпункте на первом этаже железнодорожного вокзала Челябинска (пункт тестирования будет работать круглосуточно)

10:00 Челябинск – Круглый стол «Готовность к пожароопасному сезону: проблемы профилактики и тушения возгораний на территории области» (Законодательное Собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж, конференц-зал)

11:15 Челябинск – Торжественное открытие финала всероссийской олимпиады профмастерства по направлению «Техника и технологии строительства» с участием исполняющего обязанности министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова (ДУМ «Смена», ул. Горького, 38)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «43-й Ильменский фестиваль авторской песни» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Сбор СМИ на экспресс-экскурсию по «Бережливой поликлинике» ЧОКБ (поликлиника ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус 1)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Цветущий город» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 4 этаж, 401 каб.)

Челябинск. Другие новости 13.05.19

В четырех городах Южного Урала сохраняются неблагоприятные метеоусловия. / Суд отказался лишать депутата южноуральского парламента мандата. / Не отключат: в Челябинской области перенесли сроки перехода на цифровое телевидение. Читать дальше

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