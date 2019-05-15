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Четверг, 16 мая 2019, 16:11 мск

Новости Челябинск

Анонсы событий,

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15 мая ожидаются следующие события – Челябинск

15.05.2019, среда

  • 08:50 Челябинск – Сбор СМИ для освещения истории пациентки с паталогическим переломом позвоночника (областная клиническая больница №3, пр. Победы, 287, холл главного корпуса)

  • 09:00 Челябинск – Старт акции «Всероссийский день посадки леса»: на территории городского бора пройдет посадка молодых деревьев (ул. Энгельса, 54)

  • 10:00 Челябинск – Церемония награждения семей-лауреатов конкурса «Семья года» с участием главы города Владимира Елистратова (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 4 этаж, 401 каб.)

  • 15:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Челябинске в 2019 году (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 4 этаж, 401 каб.)

Челябинск. Другие новости 14.05.19

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