16 мая ожидаются следующие события – Челябинск

16.05.2019, четверг

09:00 Челябинск – Начнется работа выставок и выступления творческих коллективов в рамках Семнадцатого Славянского собора (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а, корпус 1, зал им. М. Д. Смирнова)

09:40 Челябинск – Пресс-подход к главному специалисту по паллиативной медицинской помощи министерства здравоохранения России Диане Невзоровой и и.о. министра здравоохранения Челябинской области Сергею Приколотину (отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а, конференц-зал)

10:00 Челябинск – Областное совещание с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Открытие межрегиональной научно-практической конференции «Современная паллиативная медицинская помощь» (отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а, конференц-зал)

10:00 Челябинск – Торжественное открытие и пленарное заседание Семнадцатого Славянского собора (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а, корпус 1, зал им. М. Д. Смирнова)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Экспорт сельхозпродукции Южного Урала в КНР» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Ежегодная областная конференция «Женское движение: вчера, сегодня, завтра» с участием врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

Челябинск. Другие новости 15.05.19

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