17 мая ожидаются следующие события – Челябинск

17.05.2019, пятница

09:00 Челябинск – Откроются площадки фестиваля науки и технического творчества Rukami: в Южно-Уральском государственном университете, в технопарке «Кванториум», в ИТ-парке

09:45 Челябинск – Сбор СМИ для освещения методики тромбоэкстракции, при помощи которой рентгенхирурги ЧОКБ спасают пациентов с инсультом (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус 2)

10:00 Челябинск – Заседание рабочей группы по вопросу сохранения памятника природы областного значения – озера Горькое (Законодательное Собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал)

10:00 Челябинск – Начало работы окружной стартап-школы Уральского федерального округа (ИТ-парк, ул. Молодогвардейцев, 31)

11:00 Челябинск – Круглый стол «О развитии экосистемы инноваций в Челябинской области: проблемы и предложения инновационных компаний региона» (ИТ-парк, ул. Молодогвардейцев, 31)

11:00 Челябинск – Пресс-подход главного врача ГКБ №6 Челябинска Виктора Шепелева (минздрав Челябинской области, ул. Кирова, 165, холл 2 этажа)

11:00 Челябинск – Церемония награждения победителей и призеров Всемирных летних игр Специальной Олимпиады, прошедшей с 8 по 22 марта в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) (ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

12:00 Челябинск – Акция «Ночь музеев» в отделении Челябинск Уральского ГУ Банка России. Продлится до 17:00 (пр. Ленина, 58)

14:00 Челябинск – Ежегодный спортивный праздник «ЮУрГУ – спортивный вуз!» (легкоатлетический стадион имени Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)

19:00 Челябинск – «Ночь музеев» в ледовой арене «Трактор» (ул. 250 лет Челябинску, 38)

20:30 Челябинск – 20 часов 30 минут начало массового катания на льду (Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 38)

Челябинск. Другие новости 16.05.19

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