18-20 мая ожидаются следующие события – Челябинск

18.05.2019, суббота

10:00 Челябинск – Начало работы «Территории здоровья» (до 14:00) (пл. Революции)

10:30 Челябинск – Второй день фестиваля идей и технологий Rukami (ул. Коммуны, 122К1, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина)

11:30 Челябинск – Торжественная церемония открытия массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» (ул. Лесопарковая, 2-А, территория муниципальной лыжной базы)

14:00 Челябинск – Открытие музея Челябинской областной научной универсальной библиотеки (пр. Ленина, 60)

14:30 Челябинск – III фестиваль иностранных языков IT'S TIME (театральный корпус ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)

15:00 Челябинск – Церемония закрытия соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» (ул. Лесопарковая, 2-А, территория муниципальной лыжной базы)

18:00 Челябинск – Стартует Ночь музеев в Государственном историческом музее Южного Урала (ул. Труда, 100)

18:00 Челябинск – Ночь искусств в музее искусств (пл. Революции, 2, ул Труда, 92а)

19.05.2019, воскресенье

09:00 Челябинск – Второй молодежный форум «Законодательная инициатива» (отель «Виктория», ул. Молодогвардейцев, 34)

10:00 Челябинск – Начало работы «Территории здоровья» (до 14:00) (пл. Революции)

13.05.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием мэра Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Прием главы города Владимира Елистратова призеров и победителей Всероссийских и Международных предметных олимпиад (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 17.05.19

Росстат стал пессимистом: рост экономики оказался ниже ожиданий Минэкономразвития. / «Ой!»: в челябинской больнице признались, что регулярно ошибаются при начислении зарплаты. / Главный архитектор Челябинска встретился с активистом, пригрозившим мэрии «Екатеринбургом». Читать дальше

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