21 мая ожидаются следующие события – Челябинск

21.05.2019, понедельник

10:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросам благоустройства территории Центрального района Челябинска (сквер по улице Тернопольской около ЮУрГУ, ближе к ул. Сони Кривой)

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения темы «Искусственная почка в чемодане» (ЧОКБ, улица Воровского, 70, корпус 8)

11:00 Челябинск – Презентация проектов челябинской областной организации ВОС, среди которых – «Развитие современных реабилитационных практик для инвалидов по зрению через интеллектуальные и настольные игры» и «Играем, учимся, живем!» (областной реабилитационный культурно-спортивный центр, ул. Энгельса, 39)

14:00 Челябинск – «РосРАО» проведет презентацию проекта рекультивации челябинской городской свалки (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75, конференц-зал, 5 этаж)

14:00 Челябинск – Лекция «Антарктида. Холодный юг», посвященная Дню полярника, которую проведет магистр полярных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, гидролог, участник полярных исследований Александра Шадрина (музейно-выставочный центр, ул. Труда, 100, вход со стороны набережной)

19:00 Челябинск – Благотворительный концерт в поддержку пострадавших от человека диких животных (ДК ЖД, ул. Цвиллинга, 54)

21:00 Челябинск – Открытие фотовыставки «По следам капитана Гранта», построенной по маршруту кругосветного путешествия героев знаменитого романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта» (музейно-выставочный центр, ул. Труда, 100, вход со стороны набережной)

Челябинск. Другие новости 20.05.19

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