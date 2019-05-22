22 мая ожидаются следующие события – Челябинск

22.05.2019, среда

09:00 Челябинск – Публичные обсуждения реализации в Челябинской области федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» (министерство финансов Челябинской области, пр. Ленина, 57, 6 этаж)

09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного Собрания по строительной политике и ЖКХ (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

10:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросам благоустройства территории Советского района Челябинска с участием районного главы Владислава Макарова (сквер ул. Воровского, 21, затем ул. Плеханова, 41)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (ул. Кирова, 114, каб. 504)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного Собрания по промышленной политике и транспорту (ул. Кирова, 114, каб. 502)

13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам (ул. Кирова, 114, конференц-зал)

14:00 Челябинск – Кадастровая палата по Челябинской области проведет День открытых дверей для жителей региона. С 13:00 до 13: 30 минут на ул. Российская, 43 (перекресток с пр. Победы) автобус заберет всех желающих принять участие в мероприятии и доставит до места назначения (1-й участок ЧЭМК, дом №1)

18:30 Челябинск – Торжественное открытие Дней Венгрии в Челябинске (концертный зал имени Сергея Прокофьева, улица Труда, 92-«а»)

Челябинск. Другие новости 21.05.19

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