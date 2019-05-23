23 мая ожидаются следующие события – Челябинск

23.05.2019, четверг

10:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года с участием главы города Владимира Елистратова (школа №138, ул. Сони Кривой, 54)

10:00 Челябинск – Открытие специализированной выставки «Уральский автосалон. Коммерческий транспорт» (ледовая арена «Трактор»)

10:00 Челябинск – Форум «Бизнес – это по любви», посвященный Дню российского предпринимательства с участием первых лиц Челябинской области (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

10:00 Челябинск – В рамках Южно-Уральского транспортного конгресса стартует конкурс профессионального мастерства водителей автотранспортных предприятий региона «Лучший водитель автобуса Челябинской области» (ледовая арена «Трактор»)

10:00 Челябинск – Совместное заседание комитета по социальной политике, комитета по молодежной политике, культуре и спорту и комитета по информационной политике Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

10:30 Челябинск – Заседание комитета по молодежной политике, культуре и спорту Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, каб. 501)

11:00 Челябинск – Обучающий семинар-совещание с председателями, заместителями председателей, секретарями и системными администраторами избирательных комиссий муниципальных образований Челябинской области по вопросам подготовки и проведения избирательных кампаний в органы местного самоуправления региона 8 сентября 2019 года (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

11:00 Челябинск – Фестиваль сельских талантов Челябинской области – финальное мероприятие региональной акции «Творчество в село», которую проводили на средства федерального гранта участники Российского союза сельской молодежи (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75)

12:00 Челябинск – Торжественное открытие Южно-Уральского транспортного форума, после чего будет организован пресс-подход исполняющего обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Филиппова (ледовая арена «Трактор»)

12:00 Челябинск – Заседание комитета по аграрной политике Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

14:00 Челябинск – Высадка деревьев в сквере по улице Братьев Кашириных в честь основателей и родоначальников греко-римской борьбы в рамках празднования Международного дня борьбы с участием главы города Владимира Елистратова (пересечение улиц Братьев Кашириных и Чайковского)

14:00 Челябинск – Открытие фотовыставки «Мосты Будапешта» в рамках Дней венгерской культуры (музейно-выставочный центр, ул. Труда, 100, вход со стороны набережной)

Челябинск. Другие новости 22.05.19

В Челябинской области женщина упала со второго этажа торгового центра. / В Челябинске экс-полицейский предстанет перед судом за мелкие взятки. / Дело о ДТП на южноуральской трассе с пятью погибшими направлено в суд. Читать дальше

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