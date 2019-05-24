24 мая ожидаются следующие события – Челябинск

24.05.2019, пятница

09:00 Челябинск – Рабочая поездка руководителя Челябинской области Алексея Текслера, в ходе которой он осмотрит объекты дорожного строительства в Советском районе Челябинска и Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области (отъезд от резиденции губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – В рамках Южно-Уральского транспортного форума состоится круглый стол «Комфортная городская среда. Умные остановки» с участием представителей общественных организаций (ледовая арена «Трактор»)

10:00 Челябинск – Настройка кохлеарного импланта – специального устройства, передающего звуки (аппарат встраивается во внутреннюю структуру уха, чтобы человек, лишенный возможности слышать, вернулся из страны глухих в мир звуков) (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус 3, клиника хирургии)

11:00 Челябинск – Праздничный концерт «Русь великая» в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры (Кировка)

11:30 Челябинск – Заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области Василий Кокорюкин проведет для лицеистов-восьмиклассников тематический урок информатики на тему «Информационная безопасность» (лицей №77, ул. Володарского, 14)

13:00 Челябинск – Начнут работу выставки и мастер-классы, приуроченные к областному празднику «День славянской письменности и культуры» (концертный зал имени Сергея Прокофьева, ул. Труда, 88)

13:30 Челябинск – Круглый стол «Взаимодействие НКО в сфере защиты интересов и прав детей-инвалидов: стратегия действий и этика, обмен и объединение ресурсов, взаимодействие с органами государственной власти и СМИ» (Челябинская городская дума, пл. Революции, 2, каб. 404)

14:00 Челябинск – Концертная программа в честь Дня Славянской культуры и письменности: зрители услышат уникальный колокольный звон, выступление камерного хора имени Михальченко, архиерейского хора, оркестра русских народных инструментов «Синегорье», народных и образцовых танцевальных и вокальных коллективов, а также чтение стихов Пушкина в исполнении артиста молодежного театра (концертный зал имени Сергея Прокофьева, ул. Труда, 88)

Челябинск. Другие новости 23.05.19

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