25 мая ожидаются следующие события – Челябинск

25.05.2019, суббота

09:00 Челябинск – В рамках проекта «Город без пробок» воспитанники Дома юношеского технического творчества совместно с сотрудниками МВД будут запускать дрона над улицей Худякова (ул. Худякова)

10:00 Челябинск – «Территория здоровья», посетители которой смогут бесплатно получить бесплатную консультацию эндокринолога, обследоваться на маммографе, пройти флюорографию, тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела (пл. Революции)

11:00 Челябинск – Благотворительное мероприятия «Гараж Sale», в рамках которого все желающие смогут обновить гардероб и сделать доброе дело. Все вырученные средства будут перечислены на лечение подопечных фонда «Клуб добряков» (ул. Тимирязева, 33)

15:00 Челябинск – Седьмой, заключительный день ежегодного международного фестиваля современной поэзии MyFest – «По имени Солнце» (центральная библиотека имени Пушкина, ул. Коммуны, 69)

15:00 Челябинск – Открытый турнир по спортивным бальным и социальным танцам среди пар «Профессионал+любитель» (пр. Ленина, 35)

15:00 Челябинск – Открытие соревнований и начало парных заездов участников первого этапа открытого чемпионата Урала по дрифту-2019 (большая парковка ледовой арены «Трактор», ул. 250-летия Челябинску, 38)

Челябинск. Другие новости 24.05.19

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