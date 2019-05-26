26-27 мая ожидаются следующие события – Челябинск

26.05.2019, воскресенье

10:00 Челябинск – Интерактивный проект «Территория здоровья». Жители и гости города смогут бесплатно получить рекомендации травматолога-ортопеда, ревматолога, врача по ЛФК и пройти ряд обследований (пл. Революции)

11:30 Челябинск – Крестный ход в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры (Свято-Симеоновский кафедральный собор – храм Святого благоверного князя Александра Невского)

12:00 Челябинск – Общественное движение «Челябинск здоровый – Челябинск успешный» проведет бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе (пл. Революции)

13:00 Челябинск – Открытие фестиваля RASNO-fest (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)

13:00 Челябинск – Благотворительное движение «Искорка Фонд» проведет День памяти детей Южного Урала, погибших от онкогематологических заболеваний (Челябинская филармония, ул. Труда, 92-А)

14:00 Челябинск – Встреча с российским этнографом Изабеллой Шангиной, которая в преддверии открытия выставки Российского этнографического музея «Спишь хорошо – встаешь весело» ответит на все вопросы русского детства и младенчества (Детский музей, ул. Труда, 100)

27.05.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием мэра Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 25.05.19

В Копейске продолжаются поиски подростка, пытавшегося спасти упавших в карьер детей. / 25 мая ожидаются следующие события – Челябинск. / «Это сожрет политическую систему»: социально-экономическая ситуация в регионах выходит из-под контроля Кремля. Читать дальше

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