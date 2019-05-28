28 мая ожидаются следующие события – Челябинск

28.05.2019, вторник

10:00 Челябинск – 1Заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Общероссийский день библиотек в челябинской «Публичке» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

11:30 Челябинск – Отъезд журналистов для участия в акции по финальной высадке леса в рамках лесовосстановительного проекта «АЭРОбика». Акция состоится на территории Баландинского бора Сосновском районе Челябинской области (транспорт к месту высадки отправляется от парковки ТЦ «Алое Поле»)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Квартиру на «клюшку» или под надежную систему охраны?» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Мастер-классы хореографов шоу «Танцы» на ТНТ Александра Тронова и Александра Могилева в рамках инклюзивного проекта «Танцуют все!» (3 корпус ЧелГУ, пр. Победы, 162, и IT-PARK, ул. Молодогвардейцев, 31)

15:00 Челябинск – Круглый стол в рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства с участием председателя Челябинской городской думы Станислава Мошарова и главы Челябинска Владимира Елистратова (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 27.05.19

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