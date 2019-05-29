29 мая ожидаются следующие события – Челябинск

29.05.2019, среда

09:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросам благоустройства территории Курчатовского района с участием главы района Сергея Антипова (сквер на пересечении ул. Красного Урала и Комсомольского проспекта; отъезд СМИ от администрации города в 8:30)

09:00 Челябинск – Проведение единого государственного экзамена по математике в школе №153 (ул. Энтузиастов, 15-«б»)

09:00 Челябинск – Акция «День донорского совершеннолетия» в рамках южноуральского молодежного марафона «Донорство со студенческой скамьи» (Челябинский автотранспортный техникум, ул. Энгельса, 79)

11:00 Челябинск – Турнир по интеллектуальным играм для инвалидов по зрению и обучающий семинар по их проведению (реабилитационный центр ВОС, ул. Энгельса, 39)

12:00 Челябинск – Общероссийский день библиотек в Челябинской области. Награждение победителей областных ежегодных конкурсов («Лучшая библиотека года», «Лучший библиотекарь года», «Модельная сельская библиотека», «Модельная городская библиотека») (Отель Видгофф, пр. Ленина, 26-«а»)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Североамериканские индейцы. Мифы и реальность» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Западная башня, малый выставочный зал)

Челябинск. Другие новости 28.05.19

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