30 мая ожидаются следующие события – Челябинск

30.05.2019, четверг

10:20 Челябинск – Подписание соглашения о сотрудничестве в области обеспечения спутниковым телерадиовещанием граждан, проживающих в населенных пунктах Челябинской области, находящихся вне зоны приема цифрового сигнала (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, 1 этаж, зал «Золотой»)

11:00 Челябинск – Руководитель Челябинской области Алексей Текслер выступит перед депутатами Законодательного собрания с отчетом о результатах деятельности правительства Челябинской области за 2018 год (ул. Кирова, 114, 3 этаж, большой зал)

11:30 Челябинск – Открытая репетиция для СМИ балета «Анна Каренина», премьера которого состоится 1 и 2 июня в рамках XI Международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» (Челябинский театр оперы и балета имени М.И. Глинки)

13:00 Челябинск – Церемония закрытия областного конкурса «Профессиональный дебют» среди молодых специалистов из числа мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных образовательных организаций (ДУМ «Смена», ул. Горького, 38)

16:00 Челябинск – Парад, посвященный открытию третьего трудового семестра Челябинского областного студенческого отряда (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, главная сцена)

17:00 Челябинск – Запуск самого большого в УрФО воздушного шара (школа-интернат №9, ул. Уральская, 10-«а», спортивная площадка)

Челябинск. Другие новости 29.05.19

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