31 мая ожидаются следующие события – Челябинск

31.05.2019, пятница

09:00 Челябинск – Донорская акция «Пусть смеются дети», приуроченная к Дню защиты детей (пл. Ярославского, 1, около театра оперы и балета)

10:00 Челябинск – Вторая научно-практическая конференция «Архив в социуме – социум в архиве», посвященная 85-летию образования Челябинской области (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

10:00 Челябинск – Обход выставки «Решения в области ИТ-технологий», демонстрация ИТ-решений для умного развития региона в рамках форума «Информационное общество-2019» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, 1 этаж)

10:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросам благоустройства территории Калининского района c участием главы района Сергея Колесника (сквер П.А. Столыпина)

10:30 Челябинск – Открытие Форума «Информационное общество-2019» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, 1 этаж)

10:40 Челябинск – Пленарное заседание «Информационная безопасность и импортозамещение» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, 1 этаж)

11:00 Челябинск – Гала-концерт фестиваля «Лестница успеха» (Дворец пионеров и школьников им. Крупской, театральный корпус)

12:15 Челябинск – Пресс-подход (первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин, помощник полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий, руководитель Управления ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу Олег Чувардин) в рамках форума «Информационное общество-2019» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, 1 этаж)

13:00 Челябинск – Круглый стол «Экономические, социальные и юридические аспекты незаконного оборота табачной продукции. Причины роста теневого рынка и меры противодействия. Защита прав добросовестных предпринимателей» (Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой, 56, оф.606)

13:00 Челябинск – Работа шести секций в рамках второй научно-практической конференции «Архив в социуме – социум в архиве», посвященной 85-летию образования Челябинской области (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

Челябинск. Другие новости 30.05.19

«Политическое харакири»: глава Банка России расколола Госдуму. / Разворот Текслера: глава Южного Урала заявил о смене регионального курса (ВИДЕО). / «Слишком высокомерные»: составлен рейтинг городов РФ, наиболее негативно настроенных к москвичам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»