1 июня ожидаются следующие события – Челябинск

01.06.2019, суббота

10:00 Челябинск – Интерактивный проект «Территория здоровья» (пл. Революции)

10:00 Челябинск – «Территория здоровья», посетители которой смогут бесплатно получить бесплатную консультацию эндокринолога, обследоваться на маммографе, пройти флюорографию, тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела (пл. Революции)

10:30 Челябинск – Открытые областные соревнования Челябинской области по судомоделизму (пр. Героя России Родионова, 2, пруд у Кардиоцентра)

11:00 Челябинск – Традиционная благотворительная акция «Белый цветок» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина)

11:00 Челябинск – Акция «Два Сердца» (справа от главного входа в городской сад им. Пушкина, рядом с площадкой «Лукоморье» и фонтаном «Золотая рыбка»)

12:00 Челябинск – Открытие Первого Всероссийского турнира по воздушной атлетике «AirMaster» (ул. Орджоникидзе, 54-«б»)

12:00 Челябинск – Открытие ХV Уральского культурно-спортивного фестиваля «Дети мира в лучах Сабантуйной мозаики» (горсад имени А.С. Пушкина)

13:00 Челябинск – Гала-концерт фестиваля «Город детства» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина)

Челябинск. Другие новости 31.05.19

В Челябинске за месяц выявили больше 250 нелегальных маршруток. / В Челябинской области введены ограничения на автодороге М-5. / В челябинском театре строители наткнулись на подвалы НКВД. Читать дальше

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