1 июня ожидаются следующие события – Челябинск

01.06.2019, суббота
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10:00 Челябинск – Интерактивный проект «Территория здоровья» (пл. Революции)
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10:00 Челябинск – «Территория здоровья», посетители которой смогут бесплатно получить бесплатную консультацию эндокринолога, обследоваться на маммографе, пройти флюорографию, тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела (пл. Революции)
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10:30 Челябинск – Открытые областные соревнования Челябинской области по судомоделизму (пр. Героя России Родионова, 2, пруд у Кардиоцентра)
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11:00 Челябинск – Традиционная благотворительная акция «Белый цветок» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина)
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11:00 Челябинск – Акция «Два Сердца» (справа от главного входа в городской сад им. Пушкина, рядом с площадкой «Лукоморье» и фонтаном «Золотая рыбка»)
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12:00 Челябинск – Открытие Первого Всероссийского турнира по воздушной атлетике «AirMaster» (ул. Орджоникидзе, 54-«б»)
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12:00 Челябинск – Открытие ХV Уральского культурно-спортивного фестиваля «Дети мира в лучах Сабантуйной мозаики» (горсад имени А.С. Пушкина)
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13:00 Челябинск – Гала-концерт фестиваля «Город детства» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина)
Челябинск. Другие новости 31.05.19
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