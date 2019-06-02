2-3 июня ожидаются следующие события – Челябинск

02.06.2019, воскресенье

10:30 Челябинск – Областные соревнования по авиационным свободнолетающим моделям в двух возрастных группах – старшей (до 18 лет) и младшей (до 14 лет) в трёх классах моделей (Централизованный сбор для зрителей у первого КПП аэропорта Шагол)

10:30 Челябинск – Областные соревнования по судомоделизму (пруд у Кардиоцентра)

16:00 Челябинск – Открытие фестиваля «Музыкальное лето» (пруд «Девичьи слезы», ул. Агалакова, 39, Семейный сквер)

03.09.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием мэра Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

09:00 Челябинск – Донорская акция «Пусть смеются дети», приуроченная к Дню защиты детей (пл. Ярославского, 1, около театра оперы и балета)

Челябинск. Другие новости 01.06.19

В России вступил запрет на национальный и внутрисетевой роуминг. / 1 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинске за месяц выявили больше 250 нелегальных маршруток. Читать дальше

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