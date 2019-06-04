4 июня ожидаются следующие события – Челябинск

04.06.2019, вторник

10:00 Челябинск – Заседание избирательной комиссии Челябинской области (ул. Кирова, 114)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Развитие института банкротства физлиц в Челябинской области: практика и проблемы» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Торжественное открытие V регионального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» (ДУМ «Смена», ул. Горького, 38)

Челябинск. Другие новости 03.06.19

Парадокс оптимизации: в глазах чиновников зарплата растет, в глазах медиков – падает. / Это тупик: повышение НДС добивает российскую экономику. / Генпрокурора попросили отменить результаты общественных слушаний по рекультивации свалки в Челябинске. Читать дальше

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