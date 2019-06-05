5 июня ожидаются следующие события – Челябинск

05.06.2019, среда

09:00 Челябинск – Демонтаж рекламных и информационных вывесок, не соответствующих дизайн-коду (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)

09:30 Челябинск – Круглый стол «Чистый воздух в Челябинске: реальность и перспективы. Взаимодействие общественности, контролирующих органов и промышленных предприятий. Международные инициативы и опыт регионов» (площадка WTC, пр. Ленина, 35, зал совещаний)

11:30 Челябинск – Выездное совещание активистов ОНФ по вопросам благоустройства дворовой территории в Центральном районе города (сбор в исполкоме ОНФ на Цвиллинга, 20)

17:00 Челябинск – Акция к Всемирному дню охраны окружающей среды: в обмен на макулатуру можно получить саженцы сосны (площадь перед Публичной библиотекой, пр. Ленина, 60)

19:00 Челябинск – Встреча с участниками Великой Северной экспедиции – маршрута, который охватит все города, по которым в XVIII веке проехали великие исследователи и путешественники (Беринг, Паллас и другие) («Патрик Паб», ул. Кирова, 100, цокольный этаж)

Челябинск. Другие новости 05.06.19

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