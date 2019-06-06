6 июня ожидаются следующие события – Челябинск

06.06.2019, четверг

10:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросам благоустройства территории Ленинского района, презентация проектов благоустройства набережной озера Смолино, парка «Плодушка», дворовых территорий с участием главы района Александра Орла

11:00 Челябинск – Литературно-творческий фестиваль «Пушкинский день», посвященный 220-летию со дня рождения поэта (горсад имени Пушкина)

12:00 Челябинск – Фестиваль «#ПушкинWorld» (Пушкинская библиотека, Коммуны, 69/Свободы, 60)

13:00 Челябинск – Встреча пушкинистов, которую откроет концертная программа Татьяны Арабян «Веселое имя Пушкин» (Пушкинская библиотека, Коммуны, 69/Свободы, 60)

13:00 Челябинск – День здоровья в сквере «Семейный» Ленинского района пройдет (Южный бульвар, 2)

14:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, с участием главы Челябинска Владимира Елистратова (отель «Малахит»)

14:00 Челябинск – Поэтический вернисаж совместно с Немецким культурно-образовательным центром «Вся палитра пушкинского слога: Читаем Пушкина и Гете на русском и немецком языке», после чего студенты копейского филиала челябинского техникума текстильной и легкой промышленности покажут мастер-класс «Уездной барышни альбом» (Пушкинская библиотека, Коммуны, 69/Свободы, 60)

15:00 Челябинск – Круглый стол по вопросу организации водоотведения и снабжения питьевой водой лагеря «Чайка» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 5 этаж)

16:00 Челябинск – Акция «Бессмертный полк русской литературы» по инициативе Союза писателей России во главе с председателем Олегом Павловым (Пушкинский зал центральной библиотеки имени Пушкина, Коммуны, 69/Свободы, 60)

17:00 Челябинск – Открытие третьего всероссийского турнира по спортивной гимнастике «Орленок-2019» (Свердловский пр., 84-«а», СДЮШОР по спортивной гимнастике)

18:00 Челябинск – Празднование Международного дня соседей (ул. Шагольская, 1-й квартал, двор дома №8)

Челябинск. Другие новости 05.06.19

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