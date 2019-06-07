7 июня ожидаются следующие события – Челябинск

07.06.2019, пятница

10:00 Челябинск – Первая в Челябинской областной клинической больнице операция по эндопротезированию межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника (ул. Воровского, 70)

11:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросам благоустройства территории Тракторозаводского района – парка имени Терешковой – с участием главы района Галины Гавриловой

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Коммунисты возвращают Урал в «красный пояс» России» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

11:30 и 17:00 Челябинск – Премьера спектакля «Мечтай!» про «особых» детей и с их участием, являющегося проектом клуба «Наше место» (ДК ЖД, ул. Цвиллинга, 54)

Челябинск. Другие новости 06.06.19

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