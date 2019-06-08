8-10 июня ожидаются следующие события – Челябинск

08.06.2019, суббота

10:00 Челябинск – Официальное открытие спортивного турнира «Кубок Челябинской области по футгольфу», специальным гостем и участником которого станет депутат ГД РФ, президент федерации футгольфа России, боксер Николай Валуев (КСК «Рифей»)

12:00 Челябинск – Традиционный «Пушкинский пикник» с прогулкой по городу в стилизованных костюмах XIX века, танцевально-игровой программой на площадке города, пикником, подвижными и настольными играми, фотосессий, чтением стихов, исполнением романсов (Пушкинская библиотека – Кировка – горсад имени Пушкина)

10.09.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием мэра Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 07.06.19

Директор одной из крупнейших автошкол Челябинска отправился за решетку. / Россию ждет трансформация системы госуправления: Путин дал поручение. / Южный Урал снова пролетел мимо топ-20 рейтинга инвестпривлекательности. Читать дальше

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