11 июня ожидаются следующие события – Челябинск

11.06.2019, вторник

10:00 Челябинск – Мастер-класс по введению нового радионуклида первому пациенту. Данный метод будет применяться для борьбы с раком предстательной железы при наличии метастазов в кости (ЧОКЦО и ЯМ, ул. Блюхера, 42, главный корпус)

12:00 Челябинск – Торжественный прием лучших учащихся профессиональных образовательных организаций «Ступень к успеху-2019» (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

13:00 Челябинск – Встреча члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева с членами межкомиссионной рабочей группы по общественному контролю Общественной палаты Челябинской области (малый зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – Пленарное заседание X межрегиональной конференции по церковному социальному служению с участием митрополита Челябинского и Миасского Григория (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, пр. Ленина, 69)

14:00 Челябинск – Открытие фестиваля «Дни дизайна в Публичке» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – При участии члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева состоится мастер-класс с членами участковых избирательных комиссий и общественными наблюдателями (малый зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

16:00 Челябинск – Подведение итогов смотра-конкурса «Чистый город» и награждение победителей главой города Владимиром Елистратовым (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

17:00 Челябинск – Глава Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

Челябинск. Другие новости 10.06.19

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