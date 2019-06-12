12 июня ожидаются следующие события – Челябинск

12.06.2019, среда

10:00 Челябинск – Народные гулянья «Многоликая Россия» (пл. Революции)

10:00 Челябинск – Фестиваль дружбы (площадь у театра оперы и балета имени Глинки)

10:00 Челябинск – Глава Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения паспортов юным южноуральцам (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

10:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросам начала работ на объектах улично-дорожной сети (пересечение улиц Худякова и Рабоче-колхозной напротив «Благодатово», Университетская Набережная)

11:00 Челябинск – Стилизованное шествие регионального управления Росгвардии, приуроченное ко Дню России и 250-летию со дня рождения первого командующего внутренней стражей Российской Империи графа Комаровского (пл. у театра оперы и балета имени Глинки – Кировка – Заксобрание региона)

11:00 Челябинск – Благотворительный фестиваль узбекской народной кухни (пешеходная часть улицы Кирова)

12:00 Челябинск – Фестиваль русского фольклора и культуры с участием главы города Владимира Елистратова (площадь у театра оперы и балета имени Глинки)

12:00 Челябинск – Парад дружбы народов (пешеходная часть улицы Кирова)

12:00 Челябинск – Акция «В День России с любовью» (площадь у театра оперы и балета имени Глинки)

12:00 Челябинск – Праздничная программа «Россия твоего сердца» (парк имени Гагарина)

12:00 Челябинск – Концертная программа «День России» (сад Победы)

12:00 Челябинск – Праздничный концерт «Россия, мы дети твои!» (парк «Металлург» имени Тищенко)

12:00 Челябинск – Праздничная программа «День России» (городской сад имени Пушкина)

12:00 Челябинск – Праздничная программа «Дети России» (пешеходная часть улицы Кирова)

12:30 Челябинск – Хоровод дружбы народов (площадь у театра оперы и балета имени Глинки)

13:00 Челябинск – Концертная программа «Россия! Русь! Великая страна!» (пешеходная часть улицы Кирова)

15:30 Челябинск – Подведение итогов фестиваля-конкурса деревянной скульптуры «Уральский характер» (городской сад имени Пушкина)

16:30 Челябинск – Выступление джазового оркестра Станислава Бережнова (городской сад имени Пушкина)

Челябинск. Другие новости 11.06.19

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