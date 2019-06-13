13 июня ожидаются следующие события – Челябинск

13.06.2019, четверг

10:00 Челябинск – Открытие X фестиваля «Фотофест-2019», персональная выставка московского фотографа Ольги Каменской «Подводный мир» и персональная выставка челябинского фотографа Михаила Трахтенберга «35 лет выдержки» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

10:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросам благоустройства территории Металлургического района с участием районного главы Сергея Кочеткова (сквер «Юбилейный», у памятника «Афганцам», пересечение Шоссе Металлургов и Черкасской)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная масштабной «зачистке» рынка пластической хирургии в России и Челябинской области в частности (пресс-центр «АиФ-Челябинск», Челябинск, ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная предстоящей отмене долевого строительства (пресс-центр «АиФ-Челябинск», Челябинск, ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросам эксплуатации надувных батутов с участием депутата челябинской городской думы Александра Галкина, представителями прокуратуры и управления культуры (свободный маршрут)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему «Игнатиевская пещера: древние рисунки в опасности» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)

13:00 Челябинск – Пленарное заседание форума «Лаборатория наставничества», которое проведут федерация профсоюзов Челябинской области совместно с главным управлением по труду и занятости населения региона (ул. Цвиллинга, 46, 3 этаж, конференц-зал)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная переходу на цифровое телевидение, которое должно сменить аналоговое телевидение 14 октября (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Церемония вручения паспортов в рамках празднования Дня России с участием главы города Владимира Елистратова (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

15:00 Челябинск – Презентация централизованной сети антикоагулянтных кабинетов, которые будут заниматься профилактикой тромбозов, с участием главного внештатного специалиста по патологиям гемостаза, руководителя отделения городского отдела гемостаза Натальи Вереиной (ГКБ №11, ул. Дзержинского, 15-«а»)

16:00 Челябинск – Круглый стол «Открытые детские реанимации: организация совместного пребывания и взаимодействия медицинского персонала с родителями» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж, конференц-зал)

Челябинск. Другие новости 12.06.19

«Крепостная» Россия: Силуанов призвал относиться к бизнесменам, как к «господам». / 12 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / Челябинская область стала лидером в УрФО по показателям преступности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»